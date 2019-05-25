Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Başkent’in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi´ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği´nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019´dan itibaren Bilkent´teki Şehir Hastanesi´ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.