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Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi´ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye´de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

08:45 -
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Başkent’in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi´ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği´nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019´dan itibaren Bilkent´teki Şehir Hastanesi´ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

Son güncelleme: android-time 10:02 25.05.2019
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