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Ankara’da otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Başkent'te yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, yolcu durağına girdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

09:44 -
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Sincan ilçesi Törenkent Mahallesinde meydana gelen kazada 06 ND 960 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İmam Hatip Lisesi durağına girdi. Otomobil, durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise olay yerindeki virajda sürekli kaza olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

Son güncelleme: android-time 09:59 18.06.2019
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