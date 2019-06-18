Ankara’da otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Sincan ilçesi Törenkent Mahallesinde meydana gelen kazada 06 ND 960 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İmam Hatip Lisesi durağına girdi. Otomobil, durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise olay yerindeki virajda sürekli kaza olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.