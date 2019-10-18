Ankaralı öğrenciler için aylık akbil dönemi

Aylık Abonman ANKARAKARTI'na bakiye yüklemede olduğu gibi aynı anda aylık 60 TL karşılığında 200 binişlik (biniş birim adedi 0,30 kuruş) abonman kontör hakkı yüklenecek. Mevcut İndirimli Öğrenci ANKARAKART'ı olanlar bu kartı aynı zamanda aylık abonman öğrenci kartı olarak da kullanılabilecek. Sistem önceliği 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartına verecek. 200 binişlik kullanım hakkının bitmesi halinde mevcut indirimli öğrenci ANKARAKART ya da aylık abonman ANKARAKART devreye girecek.

YAKLAŞIK 250 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Yaklaşık 250 bin öğrencinin kartına uygulanacak Aylık Abonman uygulamasına ilk olarak;

Kart İşlem Merkezleri (Kızılay, Akköprü, Dikimevi, Beşevler ve EGO Genel Müdürlüğü) ile kent genelinde bulunan 197 kiosk cihazında 20 Ekim 2019,

436 adet bayi ve 30 ANKARAKART gişesinde 1 Kasım 2019 tarihinde,

Online başvurularda ise 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle geçilecek.

EGO OTOBÜSLERİ, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK'TE GEÇERLİ

Aylık Abonman İndirimli kart Özel Halk Otobüsleri hariç sadece EGO Otobüslerinde, Metro, ANKARAY ve Teleferikte geçerli olacak.

Abonman öğrenci kartında aynı araç ve istasyonda birinci ve ikinci biniş arasında 30 dakika süre tanınacak. 30 dakika içinde ikinci biniş yapılırsa abonman uygulaması kullanılamayacak.

Aylık Öğrenci Abonman kartı, alış tarihinden itibaren bir sonraki ayın aynı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

ABONMAN KARTA GEÇİŞ İÇİN KOLAYLIK

EGO Genel Müdürlüğü uygulamanın ilk olması ve oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla abonman yükleme işlemlerini öğrenciler için kolaylaştırdı.

Kiokslarda 20 Ekim'den itibaren yükleme yapabilecek olan öğrenciler, Kart işlem merkezlerinde ise altyapı işlemleri tamamlanıncaya kadar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre aşağıda belirtilen tarihlerde yükleme yapabilecek:

TC Kimlik Numaraları sıfır (0) ile biten öğrenciler 21 Ekim,

TC Kimlik Numaraları bir (1) ile biten öğrenciler 22 Ekim,

TC Kimlik Numaraları iki (2) ile biten öğrenciler 23 Ekim,

TC Kimlik Numaraları üç (3) ile biten öğrenciler 24 Ekim,

TC Kimlik Numaraları dört (4) ile biten öğrenciler 25 Ekim,

TC Kimlik Numaraları beş (5) ile biten öğrenciler 26 Ekim,

TC Kimlik Numaraları altı (6) ile biten öğrenciler 27 Ekim,

TC Kimlik Numaraları yedi (7) ile biten öğrenciler 28 Ekim,

TC Kimlik Numaraları sekiz (8) ile biten öğrenciler 29 Ekim,

TC Kimlik Numaraları dokuz (9) ile biten öğrenciler 30 Ekim