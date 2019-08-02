Arabuluculuk sınav tarihi belli oldu! Arabuluculuk sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, arabuluculuk sınavına ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre; bu yıl 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak sınavla 5 bin arabulucu alınacak. Ayrıca gelecek yıl ki sınav tarihi de netleşti. 26 Temmuz 2020'de yapılacak sınavla da 5 bin arabulucunun daha alınması planlanıyor. Böylece bir yıl içinde toplamda 10 bin arabulucu alınacak. Yeni alınacak arabulucularla birlikte sicile kayıtlı arabulucu sayısı 20 bin 287'ye çıkacak. Sınava zorunlu eğitimlerini alan hukuk fakültesi mezunları girecek. Sınav için 40 bin kişinin zorunlu eğitim aldığı belirtildi. Hacı Bayram Üniversitesi tarafından yapılacak sınavlar tek oturum halinde; Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu – Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, Van olmak üzere toplam 16 merkezde yapılacak. Sınav soruları, çoktan seçmeli 5 seçenekli 100 sınav sorusu olacak şekilde hazırlanacak ve sınav süresi olarak 150 dakika verilecek.

ARABULUCULUK UYGULAMASINDA YÜZDE 67 BAŞARI

Öte yandan alternatif çözüm yolu olarak ortaya çıkan arabuluculuk sisteminde yüzde 67 başarı sağlandı. İş uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 2 Ocak 2018’den bugüne 592 bin 472 dosya arabulucuya verildi. Uyuşmazlıkların yüzde 67'si arabulucular önünde çözüme kavuştu.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Bakan Gül, “Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıyoruz. Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın Arabuluculuk Sınavını 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.