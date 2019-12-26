Asgari ücrete sosyal medyada tepki yağdı!

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada asgari ücrete tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

TÜRK-İŞ: TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi İRGAT “ Biz bu karara katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz”

Gamze Akkuş İlgezdi: Asgari ücret zammı açıklandı! Brüt:2.943 Net 2.324 lira! Halkımızın payına yine sefalet düştü! 300 liralık zamla sosyal adaleti sağlayamazsınız! Bu zam yaşatmaz; öldürür #AsgariÜcret

Tahsin Tarhan: 2.324 TL! #AsgariÜcret değil Bitkisel hayat! -Yeme! -İçme! -Nefes alma! Bakan Selçuk: İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu söz zaytung değil ise, enflasyona yenik düşmeyen; Hangi işçi? Ay sonunu bırakın günü nasıl geçireceğini düşünmeyen kim kaldı? Sayıştay’ın açıkladığı rapora göre Cumhurbaşkanlığı, yıl içinde 1 milyar 648 milyon 678 bin lira bütçe kullandı. – Aylık harcama 137 milyon, – Günlük harcama 4.5 milyon lirayı aştı. #AsgariÜcret 2.324 TL

Yavuz Ağıralioğlu: Asgari ücrete makul bir zam yapamayacak kadar bütçe açığınız var; #asgariücret e vergi indirimi yapamayacak kadar gelire ihtiyacınız var. Fakat Kanal İstanbul’u yapacak kadar çok paranız var! Hükûmet adına bu çelişkiyi milletimize izah edebilecek bir babayiğit arıyoruz…

Özgür Erdursun: Asgari ücret net 2.103₺ oldu. Eski fiş parası AGİ ile birlikte 2.324₺ oldu. İşverene destek 150₺'den 75₺'ye düştü! Bu asgari ücret ne işçiyi nede işvereni mutlu etmez! #asgariücret hayal kırıklığı yarattı!

Zeki Kayahan Coşkun: #asgariuecret 2.324 TL olmuş… Nasıl, iyi mi? Kaç simit daha alabiliyoruz yapılan güncellemeyle?

Adnan Kavuştur: Son 1 senede iğneden ipliğe yüzde 40, 50 zam geldiği Türkiye’de alın teri ile çalışan tek temsilci olan işçilere verilen 200, 300 liralık zam tam anlamıyla ahlaksızlıktır, işverenin sırtını sıvazlayıp işçinin sofrasından çalmaktır.