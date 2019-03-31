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Aydın seçim sonuçları: Aydın’da kim önde? İşte Aydın oy oranları…

Aydın seçim sonuçları belli olmaya başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde oyların kullanılmasının ardında oy sayımına geçildi. Aydın oy oranlar merak edilirken, kim önde olduğu şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Aydın yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar...

20:14 -
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Aydın seçim sonuçları: Aydın’da kim önde? İşte Aydın oy oranları…

Aydın halkı 5 yıl aradan sonra tekrar yerel seçim için sandık başına gitti. 820 bin 708 seçmenin yaşadığı Aydın’da 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde CHP kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özlem Çerçioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mustafa Savaş, Saadet Partisi'nden Fatih Karahan, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Abdullah Bezci, Türkiye Komünist Partisi'nden İrfan Ertel, Vatan Partisi'nden Yalçın Büyükdağlı, Demokratik Sol Parti'den Süleyman Hışıroğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. Aydın seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. Aydın’da kim önde? İşte Aydın oy oranları…

Aydın İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 113.172 % 52,36
AK Parti AK Parti 94.023 % 43,50
Diğer Diğer 6.561 % 3,04
Saadet Partisi Saadet Partisi 839 % 0,39
DSP DSP 778 % 0,36
Vatan Partisi Vatan Partisi 372 % 0,17
TKP TKP 221 % 0,10
BTP BTP 179 % 0,08

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 29.578%36,15
MHP MHP 24.993%30,55
AK Parti AK Parti 13.001%15,89
İyi Parti İyi Parti 6.702%8,19
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.548%3,11
HDP HDP 1.171%1,43
BBP BBP 1.032%1,26
DP DP 347%0,42
DSP DSP 275%0,34
BTP BTP 186%0,23
Vatan Partisi Vatan Partisi 95%0,12
TKP TKP 91%0,11

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE KİME NE KADAR OY ALDI?

Aydın’da 2014 yerel seçimlerinde partilerin aldıkları oylar ve oy yüzdeleri şöyle gerçekleşmişti:

CHP – Cumhuriyet Halk Partisi. 43,8. 285148.
AK PARTİ – Adalet ve Kalkınma Partisi. 29,2. 189814.
MHP – Milliyetçi Hareket Partisi. 21,6. 140307.
HDP – Halkların Demokratik Partisi. 3,1. 20226.
DSP – Demokratik Sol Parti. 0,4. 2840.
BBP – Büyük Birlik Partisi. 0,4. 2760.
SP – Saadet Partisi. 0,4. 2432.
DP – Demokrat Parti. 0,3. 1929.

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