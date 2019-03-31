Aydın seçim sonuçları: Aydın’da kim önde? İşte Aydın oy oranları…

Aydın halkı 5 yıl aradan sonra tekrar yerel seçim için sandık başına gitti. 820 bin 708 seçmenin yaşadığı Aydın’da 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerde CHP kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özlem Çerçioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mustafa Savaş, Saadet Partisi'nden Fatih Karahan, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Abdullah Bezci, Türkiye Komünist Partisi'nden İrfan Ertel, Vatan Partisi'nden Yalçın Büyükdağlı, Demokratik Sol Parti'den Süleyman Hışıroğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. Aydın seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. Aydın’da kim önde? İşte Aydın oy oranları…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 29.578 %36,15 24.993 %30,55 13.001 %15,89 6.702 %8,19 2.548 %3,11 1.171 %1,43 1.032 %1,26 347 %0,42 275 %0,34 186 %0,23 95 %0,12 91 %0,11

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE KİME NE KADAR OY ALDI?

Aydın’da 2014 yerel seçimlerinde partilerin aldıkları oylar ve oy yüzdeleri şöyle gerçekleşmişti:

CHP – Cumhuriyet Halk Partisi. 43,8. 285148.

AK PARTİ – Adalet ve Kalkınma Partisi. 29,2. 189814.

MHP – Milliyetçi Hareket Partisi. 21,6. 140307.

HDP – Halkların Demokratik Partisi. 3,1. 20226.

DSP – Demokratik Sol Parti. 0,4. 2840.

BBP – Büyük Birlik Partisi. 0,4. 2760.

SP – Saadet Partisi. 0,4. 2432.

DP – Demokrat Parti. 0,3. 1929.