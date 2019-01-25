‘Aynısını bana yaşattılar’

2015 yılında sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Twitter'dan gazeteci Emre Uslu ile görüşme yaptığı ve para aktardığı iftiralarına maruz kalan eski CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, SÖZCÜ'ye yönelik iftiralara tepki gösterdi.

‘BU ODAKLARI TANIYORUZ'

Türkiye Gazetesi'nin Ertuğrul Akbay'ın FETÖ firarisi Erhan Başyurt ile 15 Temmuz 2016 gecesi Facebook üzerinden görüştüğü iddialarına tepki gösteren Oran, “Geçmişte FETÖ'nün yolundan yürüyenler şimdi onun tekniklerini, taktiklerini önlerine çıkan yurtseverlere, Atatürkçülere gözü kapalı uyguluyorlar” dedi. “Aynı saldırılar CHP'ye, bizlere de uygulandığı için bu karanlık odakları tanıyoruz” diyen Oran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Korkuyorlar çünkü iplikleri, kirli ilişkileri, kandırdıkları insanların çığlıkları ayukka çıktı, artık üstünü örtemiyorlar. CHP ve bize yapılan alçakça komplo, kumpas ve iftiralarla ilgili 4 yıl önce açmış olduğumuz tüm tazminat davalarını kazandık. Ancak CHP, CHP Genel Başkanı ve biz yöneticilere yapılan alçakça iftiraların üzerinden tam 4 koca yıl geçmesine rağmen ve elimizde yapılan kumpasları bilimsel olarak ortaya koyan sayısız bilirkişi raporları olmasına rağmen hâlâ ceza davası sonuçlanmamış ve adalet tecelli etmemiştir. Bu iftiraları yapan alçaklar cezalandırılmamıştır. AKP iktidarında maalesef yargı iktidar lehine jet hızıyla işliyor ama muhalefet lehine ise adeta işlemiyor, duruyor hatta unutturulmaya çalışılıyor.”