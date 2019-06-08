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Babalar Günü için geri sayım! Babalar Günü 2019’da ne zamana denk geliyor?

Babalar Günü heyecanı da tüm yurtta başladı. Bu özel günde babalarını unutmak istemeyenler 2019’da Babalar Günü ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmış. Günümüzde de neredeyse tüm dünyada kutlanan Babalar Günü Haziran ayının 3. haftasındaki pazar günü kutlanıyor. İşte Babalar Günü hangi gün? sorusunun cevabı ve tüm detaylar…

09:52 -
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Babalar Günü için geri sayım! Babalar Günü 2019’da ne zamana denk geliyor?

Günümüzde de neredeyse tüm dünyada kutlanan Babalar Günü Haziran ayının 3 haftasındaki pazar günü kutlanıyor. İşte Babalar Günü hangi gün? sorusunun cevabı ve tüm detaylar…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2019'da 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar GÃ¼nÃ¼ ne zaman? Babalar GÃ¼nÃ¼ hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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