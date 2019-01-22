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Babasının cenazesini almaya giderken öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu’nda hastaneye babasının cenazesini almak için giden Hakkı Güler, trafik tartışması yaşadığı kişi tarafından bacağından vuruldu. Babasının hayatını kaybettiği hastaneye kaldırılan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis katil zanlısı Mahsum A. ve iki arkadaşını gözaltına aldı.

Tugay SADAY
15:38 -
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Hakkı Güler (51), 17 Ocak günü vefat eden babası Osman Güler'in cenazesini almak için aracıyla Zeytinburnu'ndaki özel hastaneye doğru yola çıktı. Seyitnizam Caddesi'ne üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sebebiyle Hakkı Güler ile Mahsum A. (25) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşünce Mahsum A. yanındaki tabancayla Hakkı Güler'in bacağından vurdu.

SÖZCÜ

SÖZCÜ

BABASIYLA AYNI HASTANEDE CAN VERDİ

Mahsum A. ve arabadaki arkadaşları Yusuf A. (20) ile Mert A. (25) olay sonrası uzaklaştırılırken, yaralanan Hakkı Güler ise babasının vefat ettiği hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kalan Güler, 21 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÖZCÜ

SÖZCÜ

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, Fatih'te Mahsum A., Mert A. ve Yusuf A.'yı gözaltına alırken, olayda kullanılanı da ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Son güncelleme: android-time 16:09 22.01.2019
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