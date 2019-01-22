Babasının cenazesini almaya giderken öldürüldü

Hakkı Güler (51), 17 Ocak günü vefat eden babası Osman Güler'in cenazesini almak için aracıyla Zeytinburnu'ndaki özel hastaneye doğru yola çıktı. Seyitnizam Caddesi'ne üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sebebiyle Hakkı Güler ile Mahsum A. (25) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşünce Mahsum A. yanındaki tabancayla Hakkı Güler'in bacağından vurdu.

BABASIYLA AYNI HASTANEDE CAN VERDİ

Mahsum A. ve arabadaki arkadaşları Yusuf A. (20) ile Mert A. (25) olay sonrası uzaklaştırılırken, yaralanan Hakkı Güler ise babasının vefat ettiği hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kalan Güler, 21 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, Fatih'te Mahsum A., Mert A. ve Yusuf A.'yı gözaltına alırken, olayda kullanılanı da ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.