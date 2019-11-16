Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bağdadi’nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 kişiden 4'ü tutuklandı, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edildi

04:37 -
Haberler Gündem
Bağdadi’nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi’nin yakın akrabalarından, Kırşehir’de 11, Samsun’da 5, Ordu’da 3 ve Şanlıurfa’da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

Çocuk Emniyet IŞİD Kırşehir Ordu Samsun Şanlıurfa Terör terör örgütü
Son güncelleme: 05:40 16.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more