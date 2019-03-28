Bakan Pakdemirli’nin PKK’lı dediği kişi AKP’li çıktı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Amasya’nın Taşova ilçesinde yaptığı konuşmada seçmene yönelik kullandığı ‘Adiler’ ifadesine tepkiler çığ gibi büyürken Pakdemirli o sözleri ‘PKK’lıyım’ diyen birine söylediğini ileri sürmüştü.

CHP’li Tuncay Özkan’ın yayınladığı bir videodaysa Pakdemirli’nin PKK’lı dediği kişinin 10 yıldır AKP’ye oy veren birisi olduğunu ortaya çıktı.

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“TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN SÖYLEDİM”

Videoda açıklamalarda bulunan kişi, “Bakan konuşmasında CHP İzmir belediye meclis üyeleri arasında PKK’lıların olduğunu söyledi. Bunların zihniyeti belli, bunlara oy verenler de aynı zihniyeti taşıyorlar, deyince ben de CHP’ye oy veren arkadaşlarım ve akrabalarım olduğu için her CHP’ye oy veren PKK’lıysa ben de PKK’lıyım diyerek tepki göstermek istedim. PKK’ya karşı bir sempatim elbette yok. Bakanın sözlerine karşı ben böyle konuştum” dedi.

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10 YILDIR AKP ÜYESİYMİŞ

Cebinden bir belge çıkaran kişi, 10 yıldır AKP’nin üyesi olduğunu söyledi ve “Sayın bakanım biz kimin kimlerle kol kola gezdiğini biliyoruz. Ben 10 yıldır cumhurbaşkanımla kol kola yürüdüm” ifadelerini kullandı.