Barış Pınarı Harekâtı sürüyor: Köyler tek tek temizleniyor

Barış Pınarı Harekâtı 7’nci gününde planlandığı gibi devam ediyor. Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde TSK ve TSK destekli SMO (Suriye Milli Ordusu) unsurlarının ‘temizlik’ çalışmaları sürüyor.

TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre; harekâtta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

ONLARCA KÖY TEMİZLENDİ

9 Ekim’de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad’ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK’dan kurtarıldı.

SMO güçleri, kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.

MENBİÇ’TEN ACI HABER

Harekâtın kritik noktalarından Menbiç’ten ise acı haber geldi. Teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde bir asker şehit oldu 8 asker de yaralandı. Ateşe Mehmetçik misliyle karşılık verdi en az 15 terörist öldürüldü.

Mili Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir.” denildi.