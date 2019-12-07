HDP’li iki belediyeye daha kayyum atandı

Van’da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç görevinden uzaklaştırıldı, yerine “belediye başkan vekili” olarak Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma” suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi: “Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma’ suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık’ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı.

Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.” Açıklamada, Belediye Kanununun 45/2 ve 46’ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik’in “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Başkanın yerine kaymakam görevlendirildi

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP’li Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevlendirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP’li Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı’nın görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi: “Batman ili Beşiri ilçesi İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/294 esas sayılı dava dosyası derdest olduğu anlaşılmıştır.

İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı&nın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.” (DHA/AA)