BEDAŞ 26 Aralık elektrik kesintisi listesi… Elektrikler ne zaman gelecek? Güncel liste…

Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ’ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte o liste…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN,GÜRDİNÇ,KALYON,MOBİLYACILAR,MÜNZEVİ KIŞLA,OTAKÇILAR,TIRAK,TUNALIGİL sk 12:30-14:30 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251886)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EMRELER,KİLYOS..,LÜFER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 17:05-20:00 saatleri arasında yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253941)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE,AKBIYIK,KUTLUGÜN,TERBIYIK,YENİ SARAÇHANE,İSHAKPAŞA sk 11:00-14:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251797)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP,BESTEKAR OSMAN,BİÇKİYURDU,DR. EMİNPAŞA,DİVANYOLU,HACI TAHSİNBEY,HOCA RÜSTEM,MOLLA FENARİ,MOLLA FENARİ ÇIKMAZI,TİCARETHANE,TİCARETHANE ÇIKMAZI,ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk 12:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251796)

– HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9634,9385 T.M. BAKIM YAPILACAĞI İÇİN TADİYE TAŞIMA ÇALIŞMASI YAPILACAK (MANEVRA ÇALIŞMASI) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33688)

– HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9581 T.M. ,9800 T.M. BAKIM YAPILDIKTAN SONRA MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33651)

– LEVENT Mh., AKAT Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN YAPILAN MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33479)

– AYVANSARAY Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında 2775 tm de kestmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33235)

– TURGUT REİS Mh., CENGİZ TOPEL Cd., 463. Sk., 464. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18227 TM – BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33176)

– AKÇABURGAZ Mh., 3055. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20489TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33609)

– AKÇABURGAZ Mh., 3055. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21899TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33610)

– ATİKALİ Mh., MUTAF ÇIKMAZI Sk., MEHMET DEDE Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında 2206 TM DEPAR 4 BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33463)