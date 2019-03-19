Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları neler? EGM bekçi alımı kılavuzu ve e-Devlet bekçilik başvuru ekranı!

Bekçi alımı başvuruları e Devlet üzerinden yapılmaya başlandı ve birçok kişi detayları merakla araştırıyor. Başvurularını doğru bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bekçi adayları, kılavuzu inceliyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, bekçi alımında yaş sınırı var mı? İşte EGM bekçi alımı başvuru ayrıntıları…

BEKÇİ BAŞVURULARI NASIL YAPILABİLECEK?

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 8 bin bekçi alımı yapılacağını duyurması ardından gözler başvurularla ilgili detaylara çevrildi. Merakla beklenen bekçi alımı başvuru süreci 18 Mart itibariyle başlatıldı.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

Ön başvurular, 18 Mart- 1 Nisan aralığında gerçekleştirilebilecek. Ankara ve İstanbul için açılan 2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği başvurusu ise ayrı bir sayfa üzerinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130 tl yatıracaklar. 18/03/2019 saat 09:00'dan 01/04/2019 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.

Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.

Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.

Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.

Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.

İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.

İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.

Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.

Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.

Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.

Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.