Belediye 4 ankete 1 milyon ödedi

Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden olan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın yaşam tarzını ölçmek için yaptığı anketler için kesenin ağzını açtı. Başkan AKP’li Uğur İbrahim Altay, Konya ilinde Kültür ve Yaşam Tarzını ölçmek için yaptırdığı iki ankete 517 bin TL, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden beklenti anketine 285 bin TL, halkın istek ve sorunlarını tespit için yapılan ankete ise 220 bin TL ödedi.

Yerel seçimler öncesi, 3 milyon 670 bin TL’lik kafeterya ve süs havuzu projesiyle gündeme gelen ve Türkiye’nin en borçlu 4’üncü belediyesi olan Konya Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda anketlere 1 milyon 22 bin TL ödedi.

Belediye ilk olarak Ocak 2019’da Konya’da eğitim, kültür ve yaşam tarzı anketi yaptırdı. Anketi Asarda firması yaptı, 222 bin TL ödendi.

Belediye, 2019 yılı Ağustos ayında da, Konya ili mahalle sorunları, sosyal doku yapısı, eğitim, kültür ve yaşam tarzı anketi yaptı. Bu anket için 295 bin TL ödendi. Anket bir önceki araştırmayı da yapan Asarda firmasına bağlı Asarge tarafından yapıldı.

505 BİN TL'YE BEKLENTİ ANKETİ

Belediye 2019 yılı Temmuz ayında da şehir beklenti analizi anketi yaptırdı. Bunun için Anka şirketiyle 285 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Belediye 2018 yılı sonunda ise halkın istek, sorunları ve yatırım stratejisi için anket yaptırmıştı. İhaleyi yine Ersin Öztürk’ün sahibi olduğu Asarda almış, 220 bin TL’lik sözleşme de bu anket için imzalanmıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptıracağı anketler için son bir yılda açtığı ihalelerin hepsine tek firma katılmış ve 4 ihalenin üçünü de Asarda, Asarge firması almış oldu.

YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE 3.7 MİLYONA KAFE VE SÜS HAVUZU

AKP’li Uğur İbrahim Altay, yerel seçimler öncesinde, kafeterya ve süs havuzu projesiyle borç yükünü azaltmak yerine daha da ağırlaştırmayı tercih etmişti. Belediyenin Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca imzalanan sözleşmeye göre; 842 metrekarelik alana ‘Şefikcan Kafeterya ve Havuz’ inşaatı yapılması için 3 milyon 670 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı. 12 Mayıs 2019’da bitmesi planlanan projede; binanın hazırlanması, döşemeler ile duvar boyalarının yanı sıra kafe/bahçe mobilyaları, ayna, WC seramiği, mescit halısı, menü levhası gibi detaylar da yer almıştı.