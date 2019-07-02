Bilirkişi raporu, karanlığı aydınlatacak

Bilirkişiler, Şule Çet'in 20 kattan düştükten sonra yerde yatarken çekilen fotoğraflarını inceleyip analiz edecek. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri tarafından olay yerinde yapılan keşfe ilişkin tutanak, dava dosyasına girdi. Mahkeme heyeti, keşif sırasında, olay yerine ilk gelen polis memuru Özay Akbudak'ı dinledi. Akbudak, “Biz geldiğimizde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand binanın önündeki bahçe kısmındaydı. Berk Akand panik halinde kendi kendine zarar vermeye çalışıyordu, ‘kız nasıl gider' diye olayın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordu, Çağatay sakindi. Her iki sanık da alkollüydü'' dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Tutanağa göre bilirkişiler, Çet'in cesedinin bulunduğu yer ile düştüğü yer arasındaki yüksekliği, düştüğü yeri ve düşüş açısını inceledi. Bilirkişiler, “atlaması” ya da “düşmesi” halinde Çet'in görüntülerdeki gibi düşüp düşmeyeceğini, ayakkabı ve çorabının çıkıp çıkmayacağı, çıkması halinde ayakkabı ve çorabının hangi mesafelere gideceği ile cesedin yerde bulunduğu pozisyonu alıp almayacağı konusunda rapor hazırlayacak. Bilirkişiler rapor hazırlarken, Çet'in 20. kattan düştükten sonra yerde yatarken çekilen fotoğraflarından da faydalanacak. Bilirkişi raporu, olayın intihar mı cinayet mi olduğu konusuna da ışık tutacak.