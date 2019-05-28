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Binali Yıldırım’dan 8 sene sonra ‘Yazıcıoğlu’ özürü

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 2011 yılında BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yaptığı "Kazalardan kaza çıkarmamalı" yorumu için özür diledi.

19:46 -
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Binali Yıldırım’dan 8 sene sonra ‘Yazıcıoğlu’ özürü

Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret eden Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili “Bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız” açıklamalarının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Yıldırım, “Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim” dedi.

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Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı yaptığı 2011 yılında söz konusu olaya ilişkin “Kazalardan da kaza çıkarmanın, kamu görevlilerine layık görülen bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Helikopter kazasına ilişkin DDK’nın raporlarını yorumlayan Yıldırım, şöyle konulmuştu:

“DDK raporu bize ulaşmış değil. Kaldı ki konu yargıda. DDK’nın yargıda olan ve defalarca uzmanlıkları tartışma götürmeyen kişi ve kurumlarca yapılmış çalışmanın üzerine hangi uzmanlık marifetiyle böyle bir sonuca ulaştığını herhalde kamuoyuyla daha açık ve detaylı olarak paylaşacaklardır. Kaza olmasını hiç bir zaman arzu etmeyiz. Ama olan kazalardan da kaza çıkarmanın, bu ülkede görev yapan kamu görevlilerine layık görülen bir şey olmaması gerek.”

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 19:47 28.05.2019
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