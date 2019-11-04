Bir botla 70 kişi kaçıran şebeke çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçak göçmen geçirmeyi planladığını tespit etti.

BOTA BİNDİRMEDEN ÖNCE ŞOK EVİNE GÖTÜRMÜŞLER

Jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin kullandığı minibüsün sık sık Eyüpsultan’da bir adrese gittiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu adresin göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı şok evi olduğu anlaşıldı.

Harekete geçen ekipler, hem minibüse hem de şok evine eş zamanlı baskın düzenledi. Kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası 12 kaçak göçmen ile birlikte yakalandı.

MUTFAK DOLAPLARINDAN ÇIKTILAR

Şok evinde yapılan aramada ise odalara, kanepe altlarına, mutfak dolaplarına, çatıya saklanmış 30’u Pakistan, 28’i Bangladeş uyruklu 58 kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şebeke üyesi yakalandı.

Şok evinde ve minibüste delil arayan ekipler; para alışverişinin not edildiği iki defter, çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 cep telefonu, sim kartlar, bir adet şişme bot ele geçirdi. Şebekenin kaçak göçmenlerden kişi başı 2 bin euro (12 bin 750 TL) aldığı ortaya çıktı.

350 BİN LİRA PARA CEZASI

Daha önce lastik botlarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan onlarca kişinin hayatını kaybettiği güzergah için yola çıkan 70 kaçak göçmen Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri bir bot ve iki iki kürekle ölüm yolculuğuna çıkaran altı insan kaçakçısı tutuklanırken, 350 bin TL de idari para cezası uygulandı.