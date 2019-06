Birkaç gün içinde her türlü iftirayı atabilirler

CHP Parti Örgütü ve Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul seçimlerine ilişkin kampanya sürecini SÖZCÜ'ye anlattı. Salıcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

– Seçim sürecinin sonuna doğru her türlü karalamanın yapılabileceği kanaatindeyim. İftiralar atabilirler. Daha önce Mansur Bey için yaptılar. Farklı siyasetçiler için yaptılar. Ekrem İmamoğlu şu an da önde görülüyor ve başarılı bir süreç yürütüyor. Onunla ilgili de iftiralar yapacaklardır. Her türlü iftirayı atabilirler. Bizim bunlara karnımız tok.

GÖNÜLLÜLER ARTTI

– Önümüzdeki birkaç gün içinde de bu karalamalar, bu iftiralar artabilir. Ama biz her şeye hazırlıklıyız ve bunun seçim sonucunu değiştirmeyeceğini Ankara'da gördük. Kötüleme kampanyası üzerinden seçim kazanılmaz. Seçim umut vererek kazanılır. 31 Mart'ta yaptığımızdan daha iyi bir çalışma yapıyoruz. 31 Mart'ta sandığa nasıl sahip çıktıysak 24 Haziran'da daha fazla sahip çıkacağımıza şüpheniz olmasın. Adayımıza çok güveniyoruz. Birikimine güveniyoruz. Tecrübesine, gençliğine enerjisine güveniyoruz.

– Gönüllü sayımız arttı. Aralarında 31 Mart'ta Ekrem Bey'e oy vermeyenler de var. Vatandaş ‘Hakkı yendi' diyor. Bazıları bağış kampanyasına Ramazan fitresini yollamış. Açıklamaya da ‘3 kişilik fitre' diye yazmış. Tam anlamıyla hakkın yerini bulması için mücadelesi veriyoruz. Seçim günü için bayramda memleketine gidenlerden kendi imkanıyla oy için gelemeyecek olan vatandaşları da biz taşıyoruz. Hakkari'den de gelecek olan var Erzurum'dan da.

– Hakkımızı yedirmeden seçimleri farkla kazanacağız. Seçim kurullarına bir iş düşmeden yüzde 50 üzerinde oy bekliyoruz. Çünkü yüzde 50'ye çıktığınız zaman karşı tarafın yüzde kaç aldığı önemli değil. Şunu söylüyoruz; 23 Haziran'a kadar yorulmak yok.

200 bin kişiyle tek bir oyun peşindeyiz

CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve sandık güvenliği için bilişim sisteminin başındaki isim Onursal Adıgüzel gece gündüz Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çalışıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel “Biz hızlı değil doğru sonuç açıklayacağız” dedi. Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: “Bu defa çok daha iyi bir çalışma var. Çünkü çok daha motive olmuş bir ekip var. Yüzlerce arkadaşımız çağrı merkezimizde. Gönüllüler de seçim günü görev alacak arkadaşlarımızı arıyorlar. Şu an sadece bizim sistemimizde 100 bin atama var. Bunlarla beraber gönüllüler ve İYİ Parti'den gelecek olanlarla bu sayının 200 bini bulmasını bekliyoruz. Hepsi bir oyun bile peşinde olacak. 31 Mart'ta 60 bin kişiyle başarmıştık bunu bu sayı 100 bini aştı. Burada bir hukuk komisyonumuz var her türlü senaryoyu çalışıyorlar. Seçimin bir daha iptal edilmemesi için bahane bulmalarını da engellemek istiyoruz. Tutanak nasıl doğru tutulur onu da anlatıyoruz..

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “31 Mart gecesinden beri buradayız. Süreci yakından takip ediyoruz. İyi bir ekip çalışması var. Hak yerini bulacak” dedi.