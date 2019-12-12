Bu görüntüye 361 bin lira ceza kesildi

Gerede ilçesinden Karabük’ün Eskipazar ilçesine uzanan Gerede Çayı’nda son günlerde meydana gelen kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce açıklama yapıldı. Çaya bağlanan Ulusu Deresi’nden örneklerin alındığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son zamanlarda basında yer alan Gerede İlçemizdeki balık ölümleri ile ilgili haberlere istinaden 22 Kasım tarihinde yapılan denetimde, Gerede Deri OSB’ye atık suyu by-pass yaparak Ulusu Deresine boşaltmasından dolayı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (f) bendi gereğince 361.018 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ulusu Deresinden numuneler alınmıştır. Ayrıca bölgede bulunan ve Ulusu Deresine atık su deşarjı yapan işletmelerin atık su arıtma tesislerinin deşarj noktalarından atık su numuneleri alınmış olup analiz sonuçlarına göre sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 26 Kasım tarihinde bölgede yapılan denetimde ölü balıklara rastlanılmamıştır.” DHA