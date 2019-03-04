Burcu’nun babası böyle haykırdı: 2 kişiyi öldürmek bu kadar ucuz mu?

Tatlı imalatçısı Mehmet Çiftçi (30) kaçarak evlendiği eşi Burcu Çiftçi'yi (20) evi terkedip annesinin evine gitmesi nedeniyle Seyhan İlçesi'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Küçükoba Mezarlığı yakınlarındaki tarlada 11 Eylül 2014'de tabancayla 9 kurşun sıkarak öldürdü. Yakalanıp tutuklanan Çiftçi, yargılandığı Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Öldürülen Burcu Çiftçi'nin ailesinin karara itirazı sonucu Yargıtay 1.Ceza Dairesi, itirazı yerinde bulup kararı, ‘haksız tahrik indiriminin asgari hadden uygulanmasını' isteyerek bozdu. Yargıtay'ın sanık Çiftçi'ye daha fazla ceza verilmesini istediği davanın karar duruşması yerel Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Van Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mehmet Çiftçi, eşi tarafından 9 kurşunla öldürülen Burcu Çiftçi'nin annesi Songül, babası Teber, kız kardeşleri Ayşegül Gözde ve Semanur Özbek ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Savcısı geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, öldürdüğü eşinin olay anında söylediği sözlerin haksız tahrik sayılarak verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı taraflara söz hakkı verildi. Öldürülen genç kadının annesi Songül, kız kardeşleri Semanur ve Ayşegül Gözde Özbek, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını isteyerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Babası Teber ise, kızının bilinçli şekilde, tasarlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, “Haksız tahrik indirimi uygulanmasın. En ağır ceza ne ise o ceza verilsin” dedi. Sanık Mehmet Çiftçi ise, eşini tasarlayarak öldürmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Çiftçi'yi önce ‘Gebe eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın eşini haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle cezası 24 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Songül ve baba Teber, kızını öldüren eski damatlarına verilen hapis cezasının çok az olduğunu söyledi. Anne Songül, “Kızımı kandırıp, evden alıp götürüp öldürdü. Kızıma ve karnındaki 5 aylık bebeğine acımadı. Kızıma tam 9 kurşun sıkmış.

Mahkeme daha önce 18 yıl hapis vermişti. İki cana bu kadar az ceza verilir mi diye itiraz ettik. Yargıtay bizi haklı bulup cezanın yükseltilmesini istedi. Ancak, yerel mahkeme 20 yıl verdi. Karar çok az. Çaresiz savunmasız kızım karnında bebeği ile 9 kurşunla öldürülmüş bunun neresi haksız tahrik, nasıl iyi hal ? Sadece katilin yalan, az ceza almak için söylediği yalanlarına inanılarak hüküm kuruldu. Biz adalete güveniyorduk. Katile verilen bu az ceza ile yıkıldık. Ancak, karara itiraz edeceğiz. Er geç adaletin yerini bulacağına da inancımız var” dedi.

Baba Teber ise, katil zanlısı damadının kızını tasarlayarak öldürdüğünü iddia ederek, “İki kişiyi öldürmek bu kadar ucuz mu Türkiye'de?” diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.