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Ceren Özdemir’in ismi yaşatılacak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı kentteki bir meydana verilecek.

14:38 -
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Ceren Özdemir’in ismi yaşatılacak

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Ordu’nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanına, #CerenÖzdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren’imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım.”

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir, 3 Aralık’ta, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. (AA)

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