Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da deprem mağduru! İstanbul’daki binası tahliye ediliyor…

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde onlarca binada ağır hasar tespit edildi. Kamu binalarında yapılan incelemelerde de 1’i hastane, 4’ü okul, 4’ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Kamudaki bu bilançonun ardından dikkat çeken bir ‘taşınma’ haberi geldi.

ÇEVRE BAKANLIĞI BİNASI TAŞINIYOR

Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar gördüğü ortaya çıktı.

40 YILLIK BİNA

1970’lerin sonunda inşa edilip hizmete sokulan 476 metrekare arsa üzerine kurulu 10 katlı binadaki hasarlı bölümün tahliyesine başlandı.

Boşaltılan bölümdeki hizmet birimlerinin Beşiktaş’taki farklı bir binaya taşınacağı öğrenildi.

İNCELEME SONUCU KARAR VERİLECEK

Sözcü’ye konuşan Bakanlık kaynakları “Binanın bir bölümünde hasar söz konusu. Hasarlı bloğun tahliyesine karar verildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.” dediler. Binanın akıbetinin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.