CHP’den Şişli’de sürpriz meclis üyesi adayı

CHP’nin Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. Şişli’de DSP’nin adayı Mustafa Sarıgül’ün karşısına Muammer Keskin’i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de 2 sürpriz isme yer verdi.
Eski CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer aldı.
İşte CHP’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesi:
1- Resul Emrah Şahan
2- Seyfi Erbaş
3- Umut Şenol
4- Ahmet Tarık İşmen
5- Fatoş Hamzalı
6- Levent Üzümcü
7- Selina Doğan
8- Erol Beyaztaş
9- Seval Özsatıcı
10- Tuncay İşcen
11- Oya Akdeniz
12- Birol Akgüneş
13-
14- Doğan Kılıç
15- Hasan Ercan
16- Zehra Cemre Özyalçın
17-
18- Hakan Aka
19- Turgay Keskin
20- Hamdi Gülpınar
21- Emin Vahap Şimşek
22- İlhan Ümit Güven
23- Ayşegül Çelebi
24- İsmail Yüksel
25- Emrah Solaklar
26- Güler Dağıdır
27- Zehra Aydoğar
28- Hüseyin Duman
29- Ayşe Devrim Dalar
30- Ayşe Esra Gücüyener
31- Kazım Koç
32- Ersin Çolak
33- Yücel Gökçek
Kontenjan
1-
2- Nurettin Tan
3- Hacer Foggo
4- Medet Çekemci
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