CHP’li vekilden Ziya Selçuk’a zor soru!

Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2009 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurulduğunu, 09.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi'nin kurulduğunu ifade eden Karabıyık, “Üniversiteleri kuran vakıflara bakıldığında isim benzerlikleri çok dikkat çekmektedir. Ankara Medipol Üniversitesinin kurucu vakfı ile İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucu vakfının isimleri arasında sadece bir kelime farklı olduğu görülmektedir. 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesine, kamunun olağan dışı destekler verdiği tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu desteklerden en önemlileri İstanbul'daki tarihi tekel binasının ve Kavacık'ta bulunan arazinin Medipol Üniversitesine tahsisidir. Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesine de Eskişehir yolu üzerinde 180 bin metrekarelik bir arsa bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Bahsi gecen arsanın “Toplu Konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olduğu, 20.09.2017 Tarihinde 83 milyon 575 bin TL bedel biçilen bu arsanın Ankara Medipol Üniversitesini kuracak olan Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfına bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edildiği” bilgilerine ulaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER CHP'li Karabıyık: Kadınlar anne olduktan sonra iş hayatında cezalandırılıyor!

İŞTE O SORULAR

Önergesinde yukarıdaki gerekçelere yer veren Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması için şu soruları yöneltti:

– 2002 yılından bu yana, hangi vakıf üniversitelerine süresiz ve bedelsiz olarak bina ve arazi tahsis edilmiştir?

– Medipol Üniversitelerine kamuya ait arazilerin defalarca tahsis edilmesinin gerekçesi nedir?

– İstanbul'da Medipol Üniversitesine tahsis edilen tarihi tekel binasının ve Kavacık'ta bulunan arazinin değeri ne kadardır?

– Anakara'da Medipol Üniversitesine tahsis edilen 180 bin metre karelik arazinin değeri ne kadardır?

– Ankara ve İstanbul'da Medipol Üniversitesine tahsis edilen bina ve arazilerin karşılığında herhangi bir bedel alınmış mıdır?

– TOKİ tarafından geliri düşük yurttaşlarımız için konut yapılması gereken arazinin Medipol Üniversitesine süresiz ve bedelsiz olarak verilmesi doğru mudur?