Çorum’da trafik kazası! 4 yaralı

Murat Çetin’in (48) yönetimindeki 19 BA 233 plakalı hafif ticari araç, Ankara kara yolundaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta Hakan Temur’un (20) kullandığı 06 AF 5804 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil, trafik lambalarını devirdi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Gülşah Çetin (35) ve Betül Etli (21) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun bir kısmı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. AA