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Çubuk Kaymakamlığı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çubuk Kaymakamlığından, şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için planlı bir karşılama yapılmadığı bildirildi.

19:18 -
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Çubuk Kaymakamlığı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Söz konusu cenaze töreniyle ilgili bilgi kirliliği yaşanmaması amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cenaze töreninin olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur.”

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Açıklamada, şehit ailesinin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene katılacağından bilgilerinin olmadığını ilettikleri vurgulandı. AA

Son güncelleme: android-time 19:39 23.04.2019
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