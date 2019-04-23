Çubuk Kaymakamlığı’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Söz konusu cenaze töreniyle ilgili bilgi kirliliği yaşanmaması amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cenaze töreninin olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur.”

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Açıklamada, şehit ailesinin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene katılacağından bilgilerinin olmadığını ilettikleri vurgulandı. AA