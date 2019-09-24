Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi´nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası’nda Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. Ara Güler Fotoğraf Sergisi’nin açılışında ayrıca, ünlü Türk Piyanist Fahir Atakoğlu da müzik dinletisi yaptı. Erdoğan, Aktakoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a programa gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılış töreninde eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan, serginin açılışı için New York gibi büyük bir kültür şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu serginin BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesi de ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Kültür ve sanat, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi görüyor. Bu anlayışla, mesleğinde gerçekten anlam yüklü bir dünya markası olan Ara Güler´in eserlerini dünyanın dört bir yanından New York´a gelen farklı milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

“OBTEKTİFİYLE TARİH YAZDI”

‘Master of Leica’ unvanıyla anılan Ara Güler’in, fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ara Güler, kendini ‘Tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri’ diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, ‘İstanbul’un gözü’, ‘İstanbul’un son şairi’ gibi isimlerle de anılıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZLER İÇİN BÜYÜK MUTLULUK”

Erdoğan, Güler’in muzip yanıyla da anıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız, arkasında 20’inci yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye’yle ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.”

Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler açılışın ardından sergiyi gezdi.

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