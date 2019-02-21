Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Denizli’de İzmir mesajı

Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Şu anda Cumhur İttifakı’nın karşısında kim var? ‘Zillet ittifakı’ var. Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte ‘zillet ittifakı’na bir Osmanlı tokadı yakışır. Cumhur İttifakı’nın zaferi bir tarihtir. Denizli’de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Teşkilatlarımızdan üyelerimize AK Partiye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerime aman ha içinizde bir, beraber olun diyorum çünkü maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil. Bunu başarmamız lazım, ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum.

Bir zamanlar soyadı Derviş olan bir zat vardı nerede şimdi? Onu gönderenlerin yanında ABD’de. Tezgahlar kuruyorlar o tezgahları da bozduk. İşte geçenlerde patates soğan oyunu yaptılar. Tanzim satışları da kurduk mu? 31 Mart’tan sonra masaya oturacağız, gerekirse ürün çeşitlerini de artıracağız.

Ankara’da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP’nin logosu yok, HDP’nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar.

Nihat Kardeşimiz’i İzmir’e niye gönderdik? Körfez ne halde ya, pislikten geçilmiyor. İzmir gibi bir kentimize bu yakışır mı. Susuzdu bir zaman oraya suyu DSİ ile ben getirdim. Diyorlar ki Ak Parti kuyruk getirdi. İki kuyruk var bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Benzin kuyrukları 24 saat istasyonlarda beklerdik. Şimdi ki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu. Benim vatandaşım geliyor oradan yüzde 50 uzuz sebzesini meyvesini alıyor.

Suriye ve Irak’la ilgili attığımız olaylar bu ülkelerle ilgili planları olanları çok rahatsız ediyor. Gabar’a girdik mi? Kandil’e girdik mi? İnlerinde bunları bitirdik mi? Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Ve hala peşlerindeyiz.

Yaz aylarında kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden yapılmaya çalışılan ekonomik suikast girişimi de bu hazımsızlığın işaretidir. Dünyada bir çok ülkeyi felç edecek ekonomik siyasi ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsü aştık. Bizi proje terör örgütleri üzerinden döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. 31 Mart seçimleri bu kesimleri bitlerini yeniden kanlandırmışa benziyor. Cumhur ittifakının karşısına dörtlü bir çete çıkarttılar kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Neden CHP HDP ile işbirliği yapıyor? Örgütün Meclis’teki temsilcileri de şuralarda kazanacağız.

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan şaibeli bir ismi 15 Temmuz gecesi 23 şehidimizin olduğu Ankara’daki bir ilçemize belediye başkanı yapıyorlar. CHP’de tuz çoktan kokmuş.

İnşallah yıl sonuna kadar Çivril’i doğalgazla buluşturuyoruz.”