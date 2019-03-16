Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki!

Ataköy’de Büyük Samsun buluşması programında konuşan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin Avrupa Parlamentosu’na bir cevap olacağını söyledi. Erdoğan, “31 Mart seçimleri Avrupa Parlamentosu’na bir cevap olacaktır. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir bağlayıcılığı yok. AB ile ilgili müzakereler durdurulacakmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar. Keşke öyle bir karar verseler ama vermezler, veremezler” diye konuştu.

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Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yerinin belli olduğunu belirten Erdoğan, “Ülkede savaş çığırtanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler. Biz bunları adım adım takip ederiz. Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde. Bugüne kadar nasıl inlerine girdiysek bundan sonra da girmeye devam edeceğiz. 6 bin teröristi bir ayda etkisiz hale getirdi. Ülkemizin huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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Yeni Zelanda’daki terör saldırısına değinen Erdoğan, “Yeni Zelanda’da 49 kişi öldürüyor hedefte Türkiye var. Utanmadan sıkılmadan ahlaksız ne diyor; Türkiye’yi Kostantinapol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil ama dert başka Netanyahu’nun oğlu da aynısı söylüyor. Biz İstanbul’umuzu asla bunlara kaptırmayız. Neymiş Ayasofya’da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik ama biz onların oyunlarına gelmeyecek ferasete kapılmayacağız” ifadelerini kullandı.