Denizli’de korkutan deprem! Kadilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Denizli’nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğünde deprem, saat 14.29’da meydana geldi. Yerin 11,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER