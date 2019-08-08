Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Deprem uzmanı Tüysüz uyardı: Yeni deprem olabilir hasarlı binalara girmeyin

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14:25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin Baklan ve Bozkurt ilçelerinde yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz,''6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum' dedi

14:52 -
Haberler Gündem

NTV canlı yayınına telefonla katılan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin bilgi verdi.

İki depremin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyen Tüysüz, şunları kaydetti:

Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir’de bir tanesi de Denizli’nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan’daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.

6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 – 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.

Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz

Son güncelleme: android-time 15:09 08.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more