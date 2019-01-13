Son dakika… Diyarbakır’da korkunç olay! Cesedi parçalayıp koliye koydular

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden gece yarısı kan donduran bir haber geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen 52 yaşındaki R.Ü.’nün cesedi parçalanıp kolilenerek dairesinin önüne bırakıldı. Koliden kan sızdığını fark eden çocukların, durumu ailelerine bildirmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

‘KAPININ ÖNÜNDEYDİ’

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükleri gibi, bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, “Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz 4´üncü kata ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık” dedi.

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Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. AJANSLAR