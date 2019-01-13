Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Diyarbakır’da korkunç olay! Cesedi parçalayıp koliye koydular

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden gece yarısı kan donduran bir haber geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen 52 yaşındaki R.Ü.’nün cesedi parçalanıp kolilenerek dairesinin önüne bırakıldı. Koliden kan sızdığını fark eden çocukların, durumu ailelerine bildirmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

android-time 04:14
Haberler Gündem
Son dakika… Diyarbakır’da korkunç olay! Cesedi parçalayıp koliye koydular
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden gece yarısı kan donduran bir haber geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce öldürülen 52 yaşındaki R.Ü.’nün cesedi parçalanıp kolilenerek dairesinin önüne bırakıldı. Koliden kan sızdığını fark eden çocukların, durumu ailelerine bildirmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERTaksici katilinden kan donduran itiraf: Eniştemi öldürecektimTaksici katilinden kan donduran itiraf: Eniştemi öldürecektim
Gördükleri ürpertici manzara karşısında şok yaşayan apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı'nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, yaptığı incelemede cesedin 52 yaşındaki R.Ü.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Fotoğraf: DHA

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Fotoğraf: DHA

‘KAPININ ÖNÜNDEYDİ’

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükleri gibi, bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, “Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz 4´üncü kata ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık” dedi.

İLGİLİ HABERKorkunç olay! İhbar etmesin diye öldürmüşKorkunç olay! İhbar etmesin diye öldürmüş

Çok yönlü çalışma başlatan polis, koli ve olay yerinde parmak izi incelemesinde bulundu. Apartman sakinlerinin de bilgilerine başvuran polis, sokaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. AJANSLAR

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 04:5713.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar