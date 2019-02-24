Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Domuz avının sonu kötü bitti!

Antalya'nın Serik ilçesinde ava giden gruptaki Ö.A. (37) domuza ateş açmak isterken arkadaşı Ali Taş'ı (49) vurdu. Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.A. gözaltına alındı.

22:51 -
Haberler Gündem
Domuz avının sonu kötü bitti!

Olay, Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkiinde meydana geldi. 7 arkadaş, bölgeye domuz avına gitti. Ö.A. iddiaya göre domuza av tüfeği ile ateş açtı ancak tüfekten çıkan saçmalar yaklaşık 25 metre uzağındaki arkadaşı Ali Taş'ın göğsüne isabet etti.

İLGİLİ HABERDomuz saldırısından 'tatlı dille' kurtulduDomuz saldırısından 'tatlı dille' kurtuldu

Ali Taş, kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma geldi. Jandarmanın yaptığı kontrolde yerde hareketsiz şekilde yatan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Ö.A.'yı gözaltına alırken, av tüfeğine de incelemek üzere el koydu. Ali Taş'ın cenazesi morga kaldırıldı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more