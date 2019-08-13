Drift yapmasını engellemeye çalıştı ama…

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Altındağ ilçesinde caddede otomobiliyle drift yapan sürücü Yasin K, çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi. Drifte devam eden sürücüyü durdurmak için otomobilin önüne geçen Harun Ayyıldız, hız kesmeden üzerine gelen aracın sileceklerine tutundu.

Sürücü, Ayyıldız’ın otomobilinin kaputu üzerinde olmasına rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Dakikalarca hızla yol olan sürücünün ani fren yapması sonucu Ayyıldız, otomobilin üzerinden savrularak başını asfalta çarptı. Cadde ortasında hareketsiz kalan Ayyıldız, çevredekiler tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Kafasında kırık ve akciğerinde yırtık oluşan Ayyıldız’ın beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olay yerinden kaçan sürücü Yasin K, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yasin K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde sürücünün drift yapması, kendisini engellemeye çalışan yayanın otomobilin üzerinden savrularak yaralanması yer alıyor. AA