Ekrem İmamoğlu: Yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye…

Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin Şişli'de halkı selamladı.

Şişli Belediyesi önünde toplanan partililerle buluşan İmamoğlu ve Keskin'i mevcut Belediye Başkanı Hayri İnönü karşıladı. Buradan Abdi İpekçi Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Şişli Merkez, Mecidiyeköy ve Gülbağ’ı dolaşan İmamoğlu ve Keskin'in son durağı Kuştepe oldu.



Burada iki başkan adayını coşkulu bir kalabalık karşıladı. İlk olarak Kuştepe’de toplanan kalabalığa Keskin seslendi. “Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem İstanbul’un hem de Şişli’nin dertlerini çözeceğiz.” diyen Keskin, “Sevgili Şişlililer! Gelin Şişli’yi dostlukla kardeşlikle hep beraber yönetelim. Martın sonu bahar, bekle bizi İstanbul!” diyerek sözü Ekrem İmamoğlu'na bıraktı.

Seçimin barış içerisinde geçmesini dileyen İmamoğlu da “31 Mart seçimi yeni bir başlangıç seçimi. Çok hazırız. Kavga gürültü olmadan sakin bir seçim istiyoruz. Hiç kimsenin sözüne kulak asmayın, kimseyle tartışmaya girmeyin. Maksimum seçim güvenliği için desteğinizi bekliyoruz. Gelin yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye yaratalım” dedi.