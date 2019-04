Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Yeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki büyükşehir belediye başkanlık binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkanlık makamında çocukları ağırlayan İmamoğlu 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlattı. Başkanlık makamında tören sırasında duvarda Atatürk ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğu görüldü. Atatürk'ün böyle bir günü çocuklara armağan etmesinin özel bir önemi olduğunu belirten İmamoğlu “Sizi geleceğe hazırlarken çocukların demokrasiye daha çok inanması, kendi kararlarını veren kişiler olmanız, özgüveni yüksek bireyler olmanız önemli” dedi. Makamında gelen çocuklarla tek tek ilgilenen İmamoğlu bir süre çocuklarla sohbet etti. Daha sonra İmamoğlu koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Halil Efe Kaya'ya devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Kaya “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda temsili de olsa söz sahibi olmaktan çok mutluyum” dedi. Kültür sanat, çevre temizliği ve parklar ilgili projeleri olduğunu anlatan Kaya daha sonra özel kalemi arayarak “Eyüpsultan'da yapmayı planladığımız parklara ilgili raporu pazartesi günü bekliyorum” talimatı verdi.

“KOLTUK EMANET”

İmamoğlu “İsteklerinizi duyduk ben çocuklardan talimat almayı seviyorum” dedi. İlk icraatınız ne olacak sorusuna Kaya “Eyüpsultan'da yıkım kararı çıkmış Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımına katkı sağlamak istiyorum” dedi. İmamoğlu gazetecilerin “emaneti 6 günde teslim ettiniz” demesi üzerine “Emanetçiyiz işte. Koltuğun aslında emanet olduğunu her vatandaşın oturabileceğini hissetmek lazım. Koltuk bize ait değil. 16 milyon insana ait. Güzel evlat da güzel mesajlar verdi. Parklardan kültürden eğitimden sanattan akıldan vicdandan bahsetti. Çocukların isteklerini yerine getirdiğinizde zararlı bir şey yapmazsınız” dedi.

“EVE TİTREYEREK GİDİYORUM”

İmamoğlu kendi çocuklarının istekleri ilgili soru üzerine de küçük kızının bir kutlaması olduğunu oraya gitmesini çok istemesine rağmen gidemediğini söyledi. İmamoğlu “Ama çocuklarım en güzel dersi veriyorlar evde. Başkanlığımdan ziyade benden isteklerini sıralıyorlar, hiçbiri beni kutlamakla meşgul değil onu ne zaman yapacaksın bunu ne zaman yapacaksın… Özellikte kütüphaneleri takip eden bir oğlum var. Üniversiteye giden oğlumun başka istekleri var. Takipçi olmaları hoşuma gidiyor. Eve giderken hafif titreyerek gidiyorum. Bu akşam ne soracaklar diye…” dedi. Çocukların spor salonu, kültür ve sanat kursları, kültür gezileri, kedi konakları yapılmasına ilişkin taleplerinin yazılı olduğu kağıtları günün anısına tek tek topladı.

ÇOCUK MECLİSİ TOPLANDI

Daha sonra İBB Meclis Salonu'nda çocuk meclisi oturumu yapıldı. Oturumda çocuklar şiirler okudu. Burada çocuklara hitap eden İmamoğlu şöyle devam etti:“Amacımız bu şehrin çocuklarının bu şehrin her yerinde her ilçesinde mutlu olmalarını iyi eğitim almalarını sağlıklı bir çevrede parklarda büyümelerini sağlamak. Kütüphaneleri onlara en yakın yerlerde hazır etmek. Geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. Sizlerin bu şehirde güzel bir şekilde yaşamalarının sağladığımız zaman bu ülkenin bu şehrin geleceği emin ellerde olacaktır. Bu bakımında sizlere tavsiyelerim var. Bütün çocukların çokça kitap okumasını istiyorum. Kitap okumak sizin hem hayal dünyanızı genişletir hem de bilgilerle zihninizin dolmasını sağlayacaktır. Çok kitap okumanız sizi geleceğe hazırlar. Artık dünyada bir kavram var çocuk dostu kentler olmak. Bu şehrin çocuk dostu kent olması için her ilçesinde çocuklarımızın eşit koşullarda yetişmelerini ve yaşamalarını sağlamak. Okullarımızdaki mevcutların sayılarını her ilçede eşitlemek. Her ilçesinde parkları ve diğer imkanları çocuklara eşit fırsatlar tanımak. Çocuklardan fikir almayı seviyorum. Burada çocuk meclisimiz var. Onlarla beraber çocuklarla ne yapabiliriz her zaman görüşeceğiz. Bazen büyüklerin düşünemediğini gerçekten çocuklar düşünüyor. sizi çok dinleyeceğim. 23 nisan çok özel bir gün. Bu ülkenin kuruluşunda Kurtuluş Savaşı'nın tam ortasında ülkemizin kararlarını vermesi için meclis kuruldu. Orada Mustafa Kemal Atatürk ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Bunun adı demokrasi ve cumhuriyet. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız. “ İmamoğlu daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.