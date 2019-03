Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne duygusal veda

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri turuna sabah saatlerinde Bakırköy’de başladı. ‘Esnaf Buluşması’ başlığı altında esnaf odaları ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen İmamoğlu’na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Şişli Belediye başkan adayı Muammer Keskin de eşlik etti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Toplumumuzda, yüz yıllara dayalı ahilik geleneği vardır. ‘Gerçekten özel bir duruma sahibiz. Bu özel durumun son yıllarda zafiyete uğradığını, özellikle bazı iş kollarında bu güzel gelenekleri kaybetmek zorunda kaldığımızı, hatta büyük şehirlerde esnafı bitirdiğimizi de görüyoruz. Eğri oturup, doğru konuşalım. Ben size popülizm yapmaya, öyle hamasi cümleler kurup, size kendimi alkışlatmaya gelmedim. Sizinle konuşurken, gerçeklerle yüzleşmeye geldim. Sizlerin siyasi partisi olmaz. Sizin partiniz, ekmeğinizdir. Ekmeğinizi kazanırsanız, mutlu olursunuz. Ekmeğinizi kazanma noktasında, önünüzdeki engelleri en doğru şekilde kim kaldırırsa ya da size kim destek olursa, onun yanında olmalısınız” dedi.

“KÖŞESİNE ÇEKİLEN BAŞKAN OLMAYACAĞIM”

”Ben, sadece köşesine çekilmiş bir belediye başkanı olmadım” diyen İmamoğlu, ”Hepinizle dertleştim. Sorunlarınızı dinleyen ve çözüm arayan, çözüme nasıl destek olurum diyen anlayışa sahip bir belediye başkanı oldum. İBB, birçok konuda iş birliği yaptığınız kurumlardan bir tanesi. Devlette de sizin irtibatta olduğunuz, başka kurum, kuruluş ve kişiler de var. Birçoğunun, sizinle ilişkilerinde parmağını tehdit eder gibi salladığını biliyorum. Yanlış mı, doğru mu? Siz bana söyleyin. (Kalabalıktan ‘Doğru’ sesleri.) Ben de diyorum ki, arkadaşlar ‘Yolumuz bir. Siz ekmeğinizi kazanacaksınız, biz de vatandaşımızın iyi hizmet almasını sağlayacağız. İstanbul’da, binlerce pazarcı esnafı var. Pazarcıyı döver gibi, söver gibi konuşarak ne fayda elde edilmek isteniyor, ben anlamış değilim. Yani, pazarcıyla vatandaşı karşı karşıya getiriyorsunuz. En son yaşadığımız olaylar gibi. Ben de diyorum ki, ‘Ben, pazarcının yanındayım kardeşim.’ Pazarcı esnafıyla konuşurken de, ‘Bilin ki, önce vatandaşımızın çıkarını korurum. Sizden temiz bir ortamda alışveriş yapabilsin. Sizi cezalandıran zabıta değil de, sizinle konuşabilen, dertleşebilen, ortak çözüm arayan zabıtalarımız olsun’ diyorum. Vatandaşımız güzel hizmet alsın, siz de akşam alın terinizle kazandığınız paranızla, ailenizle sıcak yuvanızda sıcacık yuvanızda mutlu bir yaşam sürün. Başka ne isteyebilirim ki?” şeklinde konuştu.

“GÜCÜMÜ SİZİN İÇİN KULLANIYORSAM BENİ SEVİN”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli oda başkanlarıyla her ortamda konuşuyorum, ‘Ya kardeşim, bizi İBB’de adam yerine, insan yerine koymuyorlar’ diyenler, odaların yöneticileri. Örneğin, ulaşımla ilgili minibüsçüsü, taksicisi, halk otobüsçüsü, servisçisi temsilcilerinin içinde olduğu, UKOME’de alt komisyonlar kuracağız. Komisyonlarda, bu söylediğim oda temsilcilerinin sandalyeleri olacak. Beraber konuşacağız, beraber karar alacağız. Sizi, kapının dışında bırakmayacağız. Esnaf komisyonu da kuracağız. Esnaf odaları sürecin içinde olacak. Ben size faydalı oluyorsam, siyasi gücümü sizi ezmek için değil, size hizmet etmek için kullanıyorsam beni sevin.”

“SİYASİ PARTİLER GELİR GEÇER”

“Siyasi partiler gelir geçer. Bugün, bir siyasi parti, tüm kibriyle gücünü gösteriyor. Kibir, çok riskli ve zehir gibi, insanların ilişkilerini zedeleyen çok kötü bir huydur. Allah, sizleri kibirli yöneticilerden korusun. O kibirli yöneticilerin, beni kastederek, sizleri tehdit ederek, benim verdiğim bir takım vaatleri ‘O yapamaz, biz engelleriz’ diyerek, sizin önünüze set kurmaya çalıştıklarını biliyorum. Örneğin, dün Üsküdar’da bir servisçi esnafı önümü kesti. Servisçiler beni davet etmişlerdi. Servisçiler odasına gittim. Tahdit konusunda söz verdim. ‘6 ay içerisinde sizin sorununuzu çözeceğiz’ diye söz verdim. ‘Tahditi size karşı tehdit olarak kullananlara ders vereceğiz’ dedim. Bunu hemen siyasi çaba içerisinde kullanmak isteyen yöneticiler, yetkiyi bakanlığa devretmek için çalışma başlatmışlar. Biz, uzmanlarımızla konuşarak, tartışarak İBB sürecinde servisçilerin sorununu çözeceğiz. Hem de taahhüt ettiğim 6 ay içinde çözeceğiz.”

“BİRİNE YARANMANIN SONU YOKTUR”

“Servis odası başkanı, bir sözümden dolayı bana o gün teşekkür etti. Ama sitesinde, duyuyorum ki, rakibimize veya ilgili başka kişilere kocaman bir teşekkür mektubu yayınlamış. Beni, esnaf arkadaşım çevirdi, konuştu. Makamınızı ve bulunduğunuz mevkiyi ne şahsım adına ne de bir başkası adına, siyasi anlamda lütfen kullanmayınız. Kullananlara lütfen müsaade etmeyiniz. Siyasi anlamda bu süreci kullanan insanların amacı size hizmet etmek değil, kendi şahsi koltuğuna hizmettir. Ben ise sizden, inanın pohpohlanmak için değil, sizin üyelerinize hizmet etmek için geliyorum. Şahıslarınıza hizmet etmeye gelmiyorum. Ben, sizin temsil ettiğiniz yüz binlerce esnafınıza hizmet etmeye geliyorum. Kabul ediyorsanız varım. Kendi şahsına hizmet bekleyenler varsa, onlar gitsinler, sitelerinde birilerine teşekkür etsinler. Birine yaranmanın sonu yoktur.”

ESKİ SİYASİLERLE BULUŞTU

Bakırköy’den Yeşilyurt Spor Kulübü’ne geçen İmamoğlu, eski siyasetçilerle bir araya geldi. İmamoğlu, yaptığı kısa konuşmada, ”Sadece bir siyasi anlayışa, hatta bazen sadece bir kişinin hükmüne ya da talimatına tavır olarak ancak o yönle yürüyen birisi olmak değil, tam aksine ben 16 milyonun insanın ne söylediğine bakan, herkesin fikrini almaya çalışan, burada yaşayan her kesimin, her inancın, her anlayışın karşılık bulduğu her anlayışın, saygın bir makamın emanetçisi olduğumun farkında olan bir belediye başkanı olacağım” dedi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İmamoğlu, Bakırköy’deki etkinliklerin ardından, seçim çalışmasının en renkli görüntülerinin yaşandığı Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne geçti. İmamoğlu’nu vadi girişinde Beylikdüzü Belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık ile birlikte çok sayıda çocuk karşıladı. Eşi Dilek İmamoğlu da İmamoğlu’na eşlik etti. Beylikdüzü Gençlik Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korusu, İmamoğlu’nu marşlar ve türküler söyleyerek karşıladı. Kalabalık arasında zorlukla ilerleyen İmamoğlu, vatandaşlar ve çocuklarla bol bol ”selfie” yaptı. Bu sırada bir kadın vatandaş, ”2014’te size nazar boncuğu hediye etmiştim ve kazanmıştınız” diyerek, İmamoğlu’na yine nazar boncuğu hediye etti ve ”Yine kazanacaksınız” dedi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Sahnesi önünde toplanan yüzlerce çocuk, ”Ekrem Abi” tezahüratıyla CHP adayını karşıladı. İmamoğlu’nun sahneye çıktığını gören onlarca çocuk, sahneye tırmandı. Çocuklar, ”öpücük yağmuruna” tuttukları İmamoğlu’nu, ”sevgi çemberi”ne aldı. Duygusal anlara neden olan karşılaşma sırasında İmamoğlu’nun gözlerinin dolduğu görüldü. Program, çocukların yoğun ilgisi nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Kültürsen Bale Topluluğu’nun minik üyeleri de gösterilerinin bitiminin ardından İmamoğlu’na koştu.

“BU KADAR BESLENDİĞİM BİR BAŞKA SEVGİ OLMADI”

İmamoğlu, ”Beylikdüzü’ne veda” konuşmasını, yüzlerce çocuğun arasında, binlerce vatandaşa yaptı: ”Dünyanın en güzel şeyi, çocukların da sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir başka sevgi olmadı. İnanılmaz bir şey. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız, hatta içine bazen, ‘Özledim’ deyip, göz yaşını katıyorlar ya, inanılmaz. Bu kadar bağ kurmuş olmak, bazılarıyla, ‘Biz mi büyüdük, onlar mı büyüdü’ karıştı vallahi birbirine. İnanılmaz keyifli. Allah’ım, bütün dünyadaki çocukları korusun. Hiçbir çocuk dünyada, savaşın, zulmün kıskacına tutulmasın, dünyaya tutunsun. Çocuğun güzelliğinin, sıcaklığının gerçekten ırkı mı olur Allah aşkına, dini mi olur? Bütün anneler-babalar bilir ki, çocuğun kokusu Cennet kokusudur. O güzel kokuyu, bu şehrin yöneticisi olarak hissetmek istiyorum. Bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyorum. Bu şehrin çocuklarının, bu ülkenin geleceğine iyi hazırlansınlar istiyorum. Onun için çok büyük bir mücadele vereceğim. Çocukların sevgisiyle ben, Beylikdüzü’nde büyük tecrübeler kazandım. Bu tecrübeleri ben, bütün İstanbul’a yaymak istiyorum. Arkamdaki en büyük enerji, Beylikdüzü halkı demiştim. İyi ki varsınız hepiniz. Hakkınızı helal edin.”

“FAZLA KONUŞAMIYORUM”

”Fazla konuşamıyorum, çok seviyorum çocukları” diyen İmamoğlu, ”1 Nisan’dan itibaren oğullarınız, kızlarınız bana emanet. Onlar için çok çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun ardından mikrofonu alan Çalık da İmamoğlu’na, ”Biz, sizin burada ektiğiniz fidanları büyüteceğiz” diyerek, veda etti. Beylikdüzü Çocuk Meclisi başkanları Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat Kara da birer konuşma yaptı. Seçim çalışmaları için ayrılmak zorunda olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında alandan çıkabildi.