Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da çatışma: 2 PKK’lı öldürüldü

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist öldürüldü.

11:46 -
Haberler Gündem
Elazığ’da çatışma: 2 PKK’lı öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat timleri, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı.

Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

ARICAK (Elazığ), (DHA)

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more