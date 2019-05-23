Elazığ’da çatışma: 2 PKK’lı öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekat timleri, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı.
Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
ARICAK (Elazığ), (DHA)
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