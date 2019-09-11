Elektrik müracaatı yaptı 2021 yılına gün verildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Çanakçı Köyü'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet İnce, hayvancılık yapmak için devletten yüzde 50 hibe ile 80 büyükbaş hayvan aldı. Hayvanları için yaptırdığı ahıra elektrik bağlanması için defalarca müracaat eden İnce'ye 2021 yılı için gün verildi.

“HAYVANLARI SATIP, KÖYÜ TERK EDECEĞİM”

Ahıra elektrik çekilmemesinden dolayı hayvanları satıp köyü terk edeceğini söyleyen İnce, “2018 yılı Şubat ayında elektrik için müracaat ettim. Bana 2021 yılına gün verdiler. Biz çiftçi olarak, üretici olarak bitmişiz. Yem alacak paramız kalmamış. Keşke 4 tane ineğimi satsaydım da getirip elektriğimi kendim çekseydim. Ama alıcı bulamıyorum. Bir ineği kestiğim zaman Et ve Balık Kurumu 25 liradan alıyor. O da yüzde 60’ın üzerinde randıman verirse alıyor. 80 büyükbaş hayvanım var elimden çıkaramıyorum. Satmaya çalışıyorum alıcı bulamıyorum” diye konuştu.

“İKİ YILDIR HAYVANLARIMIN YANINA EL FENERİYLE GİDİP GELİYORUM”

Mehmet İnce elektrik bağlatmak için gittiğinde elektrik kurumunun kendisine ahırı neden köye yakın yapmadıklarını sorduklarını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ise ahırların köyün dışında yapılmasını istediğini belirtti.

İki kurum arasında yaşanan çelişkiye dikkat çeken İnce, “Elektrik hattıyla benim işletmem arasında 450 metre mesafe var. Ben elektrik kurumuna gittiğimde bana diyor ki köyün yakınına neden yapmadın? Çevre Şehircilik de diyor ki; ‘Ahırlar köyün en az 350-400 metre dışında olacak'. Böyle olmazsa ruhsat alamıyoruz. Benim ruhsatım var, hiçbir eksiğim yok. Her şey resmidir. İki yıldır ben hayvanlarımın yanına el feneriyle gidip geliyorum. Elle sağım yapıyorum. Devletimiz bize sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ OLSAYDI ELEKTRİĞİMİ VERİRLERDİ”

Köyde yaşayan biri olarak hayvan beslemek zorunda olduğunu kaydeden İnce, “Biz köylü olarak Tarım İl Müdürlüğü'ne gittiğimizde orada, ‘Köylü milletin efendisidir’ diye yazıyor. Ama öyle bir şey yok. Köylü milletin efendisi değil. Köylü milletin efendisi olsa ben 80 büyükbaş hayvan besliyorum 1 yıldır bana elektrik verirlerdi. Dışarıda ki yatırımcıları gelin yatırım yapın diye davet ediyorlar. Biz yatırım yapmışız 450 metre mesafeden bir elektriği vermiyorsunuz. Amaç ne? diye sordu.

İnce, “Eğer köyde yaşıyorsam hayvan besleyeceğim, eğer beslemiyorsam daha niye köyde yaşıyorum ki? Zaten her şeyimiz ithal, etimiz, buğdayımız, her şeyimiz ithal, yani yeter artık. Bu insanlar köyden şehre göç ettiklerinde orada ne yapacaklar?” dedi.

“2021 PROGRAMINA ALINDI”

FIRAT TEİAŞ yetkilileri ise Mehmet İnce'ye ait ahıra elektrik çekilmesi konusunun gündemlerinde olduğunu ancak istenilen yere istenilen zamanda elektrik çekilmesinin söz konusu olmadığını, bir program çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, konunun 2021 programına alındığını belirtti.