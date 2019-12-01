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Elindeki şişeyi kırdı, ‘fuhuşa zorluyorlar’ diyerek etrafa saldırdı

İstanbul Taksim'de Fas uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elindeki içki şişesini kırarak çevredekilere saldırdı. Alkollü kadın pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia etti.

12:27 -
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İstanbul Taksim’de Fas uyruklu, alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü.

TAKSİYE BİNİP GİTMEK İSTEDİ

Polise zor anlar yaşatan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan muhabire de saldırmaya çalıştı. Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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