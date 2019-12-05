Son dakika… Erdoğan veto etmişti! O düzenleme yasadan çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği, dijital hizmet vergisi yasasının “Termik Santrallere filtre takılması” zorunluluğunu yaklaşık 2.5 yıl erteleyen 50. Maddesi çıkarılarak Meclis Genel Kurulu’nda oylandı ve Genel Kurul tarafından kabul edildi. Meclisin ‘termik santral düzenlemesi’ çıkmış bir şekilde kabul ettiği ‘dijital hizmet vergisi’ adını taşıyan yasa yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.
Son güncelleme: 17:31 05.12.2019