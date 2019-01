Erdoğan’dan, Bahçeli’nin ‘Binali Yıldırım teklifi’ için açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı konusunda, 'vekalet verebilir' önerisinde bulundu. AKP Genel Başkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada Bahçeli'nin bu önerisi için 'arkadaşlarımla değerlendirmem lazım' dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından TBMM’de soruları yanıtladı.

Bahçeli’nin, Yıldırım’ın TBMM başkanlığı görevi için sunduğu öneri hakkındaki soruya da cevap veren Erdoğan, “Arkadaşlarımızla değerlendirmem lazım” dedi.

Bahçeli ne demişti?

VEKALET VEREBİLECEKTİR’

‘İstifa etmeliydi, etmemeliydi’ tartışması sürerken, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14’üncü maddesini gösteren Bahçeli, “Bu kapsamda TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde başkanvekillerinden birisine yazıyla vekâlet görevi verebilecektir. Böylece her itiraz, her suçlama, her polemik bıçak gibi kesilecektir. Sayın Yıldırım TBMM Başkanı olmasına rağmen propaganda yasaklarına doğal olarak uyacak, görevinin imkânlarını kullanamayacaktır. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz” diye konuşmuştu.