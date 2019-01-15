Erdoğan’dan, Bahçeli’nin ‘Binali Yıldırım teklifi’ için açıklama

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından TBMM’de soruları yanıtladı.
Bahçeli’nin, Yıldırım’ın TBMM başkanlığı görevi için sunduğu öneri hakkındaki soruya da cevap veren Erdoğan, “Arkadaşlarımızla değerlendirmem lazım” dedi.
Bahçeli ne demişti?
‘İstifa etmeliydi, etmemeliydi’ tartışması sürerken, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14’üncü maddesini gösteren Bahçeli, “Bu kapsamda TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde başkanvekillerinden birisine yazıyla vekâlet görevi verebilecektir. Böylece her itiraz, her suçlama, her polemik bıçak gibi kesilecektir. Sayın Yıldırım TBMM Başkanı olmasına rağmen propaganda yasaklarına doğal olarak uyacak, görevinin imkânlarını kullanamayacaktır. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz” diye konuşmuştu.
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