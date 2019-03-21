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Erdoğan’dan Türkçe ve Kürtçe ‘Nevruz’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.

22:22 -
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Erdoğan’dan Türkçe ve Kürtçe ‘Nevruz’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum.”

Kürtçe olarak ise “Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim” ifadesini kullandı.

 

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