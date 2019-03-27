Evlenme teklifi için kendisini gözaltına aldırdı!

İskenderun Adliyesi’nde memurluk yapan Caner Güllü (26), kız arkadaşı Büşra Gündeşeri’ne (23) sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için polislerden yardım istedi.

Gencin isteğini kabul eden polisler, Güllü’yü İskenderun Millet Parkı’nda kız arkadaşıyla yürürken “asker kaçağı” olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Güllü, bu sırada paniğe kapılan kız arkadaşı Gündeşeri’nin önünde diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

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Şaşkına dönen Gündeşeri, sevgilisinin teklifini kabul ederek “Evet” cevabını verdi.

Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından arkadaşlarının tebriklerini kabul eden çift, kendilerine destek olan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. AA