EYT’de son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanların bekleyişi için umutlu gelişmeler var mı?

EYT için meraklı bekleyiş sürerken, EYT’lileri umutsuzlaştıracak açıklamalar da geliyor. EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, “Sabır, biraz daha sabır” diye yanıt verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili hükümet kanadından diğer bir açıklamayı Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmamız yok” diye konuştu.

AKŞENER’DEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

“Mutfak yanıyor” diyen Akşener, “Ekonomiyi, EYT’yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi.” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE

EYT’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin aile sigortası adlı projesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “EYT’liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz. Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.