Fatih’teki toplu intihar! Sır perdesi aralanıyor…

Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) isimli 4 kardeşin cesedi önceki gece polis ekipleri tarafından bulunmuştu. Dairenin kapısında da “Dikkat siyanür var. İçeri girmeyin. Polisi arayın” notunun yer aldığı gözlenmişti.

MADDİ SIKINTI!

Yapılan araştırmalarda ailenin maddi kriz içerisinde olduğu; bankalara yüklü miktarda kredi borçlarının olduğu, doğalgaz ve eletrik faturalarını bile ödeyemedikleri anlaşılmıştı.

SON DEĞERLENDİRME: ÖNCE KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ ARDINCAN İNTİHAR ETTİ

Polisin; öldükleri belirlenen kardeşlerden, evdeki çalışan tek kişi olan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olarak görevli, aynı zamanda canlı mankenlik de yapan Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendimeye başladı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ARKADAŞI ANLATTI

Oya Yetişkin’in arkadaşı Serpil Alkan, geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini anlattı.

“ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYOR, GÜCÜME GİDİYOR DİYORDU”

Alkan, “Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya’nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan’da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken ‘çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor’ diyordu. Psikolojisi bozuldu. ‘Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde' diyordu. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum. Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran’a söyledim ‘ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver’ dedi” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLERİNE SESLENİYORUM”

Alkan, “İki kardeşi var onlara sesleniyorum. Ben aileden olmadığım için bana cenazeyi vermeyecekler. En azından cenazeyi kaldırmak için bana yardım etsinler. Durumlarını düzeltmek, borçlarını kapatmak için Mersin’de bir miras olayı vardı. Ucuza gitmesin diye biraz bekletmişlerdi. Aile Sosyal Bakanlığından geldiler, başvuru yok dediler. Haber vermedikleri için yardım da gelmemiş. Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar” dedi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLECEKLER

Cenazelerin kimsenin sahip çıkmaması üzerine, belediye ekiplerince, kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.