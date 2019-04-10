Feci kaza! Bebek camdan dışarı fırladı

Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. Tolga Bilgin (30) yönetimindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yan yolda bulunan İsmail U.’nun (37) kullandığı 14 DG 598 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, 1 yaşındaki Hafsa Bilgin kamyonetin ön camından yola fırladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadan gelen sürücü yola fırlayan bebeği görerek durdu. Çevredekiler yardıma koşarak bebeği yoldan aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan bebek Hafsa Bilgin ile kamyonet sürücüsü Tolga Bilgin (30), eşi Habibe Elif Bilgin (25) ve çocukları Yağız Bilgin’i (4) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA