FETÖ hükümlüsü terör örgütü lehinde kitap yazdı

Yargıda Birlik Derneği, Yeşil hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşil'in, “ByLock bilgilerinin delil değeri” ve “OHAL uygulamaları” isimli iki kitabında, terör örgütünün propagandasının yapıldığı belirtildi. Kitabın basım ve dağıtımını yapan yayınevi yöneticilerinin de “Örgüte yardım” suçunu işledikleri kaydedilen dilekçede, “Kitapların toplatılması ve tanıtımını yapan sitelere erişimin engellenmesi” istendi.

GÜLEN'İN ATLETİNİ GETİRMİŞ

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Uyuşmazlık Mahkemesi eski Genel Sekreteri Ufuk Yeşil hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İddianamede, Erzincan'daki Ergenekon davasında ‘Efe' kod adıyla gizli tanıklık yapan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, Yeşil'in kendisine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in atletini getirdiğini söylemişti.